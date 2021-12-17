Custody Records: в Киевской области заработала система защиты прав задержанных и полицейских

В пятницу, 17 декабря, в Киевской области заработала система Custody Records. Она фиксирует все действия полиции с момента доставки подозреваемого в подразделение правоохранительных органов до дальнейшего его задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Комплекс видео и электронной фиксации презентовали в Бориспольском районном управлении полиции. На мероприятии присутствовал состав руководства, работники полиции и СМИ.

Отмечают, что полная фиксация действий задержанного в режиме онлайн позволяет наблюдать, что происходит с подозреваемым. Система отслеживает все дейсвия с момента доставки подозреваемого в подразделение полиции, проведения следственных действий, общения с защитником до момента и в процессе помещения и нахождения в комнате для задержанных. Кроме того, Custody Records позволяет дистанционно анализировать работу самих полицейских.

"Внедрение системы Custody Records стремится повысить стандарты защиты прав задержанных и полицейских. Система также предусматривает создание отдельного звена - инспекторов по соблюдению прав человека", - отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Для внедрения системы в Бориспольском районном управлении полиции сделали ​​перепланировку внутри здания, а новые помещения оснастили видеокамерами. Все сделано с требованиями международных стандартов по соблюдению прав человека.

Комплекс помещений также предусматривает отдельную комнату для проведения следственных действий с задержанным, а также отдельное помещение для проведения конфиденциальной встречи подозреваемого с защитником с соблюдением правил личной безопасности.

Фото: в Киевской области заработала система Custody Records (mvs.gov.ua)

"Система, которую сегодня внедрили в Киевской области, вызывает чувство гордости, что в полиции соблюдаются права человека и общеевропейские стандарты. Тот перечень процессуальных моментов, обычно возникающих уже в суде во время избрания меры пресечения, уже учтен в системе электронной регистрации, которая ныне предусмотрена в Custody Records", - отметил юрист Александр Кеер.