Custody Records: у Київській області запрацювала система захисту прав затриманих та поліцейських

У п'ятницю, 17 грудня, у Київській області запрацювала система Custody Records. Вона фіксує всі дії поліції з моменту доставки підозрюваного в підрозділ правоохоронних органів до подальшого його затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Комплекс відео та електронної фіксації презентували в Бориспільському районному управлінні поліції. На заході був присутній склад керівництва, працівники поліції та ЗМІ.

Зазначають, що повна фіксація дій затриманого в режимі онлайн дозволяє спостерігати, що відбувається з підозрюваним. Система відстежує всі дії з моменту доставки підозрюваного в підрозділ поліції, проведення слідчих дій, спілкування з захисником до моменту і в процесі поміщення та перебування в кімнаті для затриманих. Крім того, Custody Records дозволяє дистанційно аналізувати роботу самих поліцейських.

"Впровадження системи Custody Records прагне підвищити стандарти захисту прав затриманих і поліцейських. Система також передбачає створення окремої ланки - інспекторів з дотримання прав людини", - зазначив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Для впровадження системи у Бориспільському районному управлінні поліції зробили перепланування всередині будівлі, а нові приміщення оснастили відеокамерами. Все зроблено з вимогами міжнародних стандартів щодо дотримання прав людини.

Комплекс приміщень також передбачає окрему кімнату для проведення слідчих дій із затриманим, а також окреме приміщення для проведення конфіденційної зустрічі підозрюваного із захисником з дотриманням правил особистої безпеки.

Фото: на Київщині запрацювала система Custody Records (mvs.gov.ua)

"Система, яку сьогодні впровадили в Київській області, викликає почуття гордості, що в поліції дотримуються прав людини та загальноєвропейських стандартів. Той перелік процесуальних моментів, які зазвичай виникають вже у суді під час обрання запобіжного заходу, вже врахований у системі електронної реєстрації, яка нині передбачена у Custody Records", - зазначив юрист Олександр Кеєр.