ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Custody Records: у Київській області запрацювала система захисту прав затриманих та поліцейських

Новость на русском →
Київська область, П'ятниця 17 грудня 2021 11:41
Custody Records: у Київській області запрацювала система захисту прав затриманих та поліцейських Фото: в Україні почала працювати система захисту прав затриманих та поліцейських Custody Records (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 17 грудня, у Київській області запрацювала система Custody Records. Вона фіксує всі дії поліції з моменту доставки підозрюваного в підрозділ правоохоронних органів до подальшого його затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Комплекс відео та електронної фіксації презентували в Бориспільському районному управлінні поліції. На заході був присутній склад керівництва, працівники поліції та ЗМІ.

Зазначають, що повна фіксація дій затриманого в режимі онлайн дозволяє спостерігати, що відбувається з підозрюваним. Система відстежує всі дії з моменту доставки підозрюваного в підрозділ поліції, проведення слідчих дій, спілкування з захисником до моменту і в процесі поміщення та перебування в кімнаті для затриманих. Крім того, Custody Records дозволяє дистанційно аналізувати роботу самих поліцейських.

"Впровадження системи Custody Records прагне підвищити стандарти захисту прав затриманих і поліцейських. Система також передбачає створення окремої ланки - інспекторів з дотримання прав людини", - зазначив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Для впровадження системи у Бориспільському районному управлінні поліції зробили перепланування всередині будівлі, а нові приміщення оснастили відеокамерами. Все зроблено з вимогами міжнародних стандартів щодо дотримання прав людини.

Комплекс приміщень також передбачає окрему кімнату для проведення слідчих дій із затриманим, а також окреме приміщення для проведення конфіденційної зустрічі підозрюваного із захисником з дотриманням правил особистої безпеки.

Фото: на Київщині запрацювала система Custody Records (mvs.gov.ua)

"Система, яку сьогодні впровадили в Київській області, викликає почуття гордості, що в поліції дотримуються прав людини та загальноєвропейських стандартів. Той перелік процесуальних моментів, які зазвичай виникають вже у суді під час обрання запобіжного заходу, вже врахований у системі електронної реєстрації, яка нині передбачена у Custody Records", - зазначив юрист Олександр Кеєр.

Нагадаємо, в Україні створили чат-бот Drug Hunters, за допомогою якого патрульна поліція зможе викривати збут наркотиків. Тепер кожен громадянин може анонімно надіслати інформацію про наркозбут у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Задержание
NEWS
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах