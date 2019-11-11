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Cуд заочно арестовал еще одного подозреваемого по делу "Роттердам+"

Новости » Политика     11.11.2019 - 19:46
Cуд заочно арестовал еще одного подозреваемого по делу "Роттердам+"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бутовского заочно арестовали по делу "Роттердам+"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала еще одного подозреваемого по делу "Роттердам+", экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Сообщается, что ВАКС отменил решение суда первой инстанции, которым было отказано прокурорам САП и детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в удовлетворении ходатайства о заочном аресте указанного фигуранта дела.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала для бывшего заместителя начальника управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Апелляционная палата ВАКС позволила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +" Владимира Бутовского. Отметим, Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам +", убытки от которой достигают почти 19 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Соломенский районный суд Киева разрешил задержать еще одного фигурната этого дела - бывшего главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

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