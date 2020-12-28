CSR Ukraine озвучил победителей: молодежное движение ДТЭК в списке лучших

Фото: молодежное движение ДТЭК (пресс-служба)

ХI конкурс корпоративной социальной ответственности CSR Ukraine назвал лучшие проекты в Украине. Среди них - молодежное движение ДТЭК. Кейсы были награждены в соответствии с Целями устойчивого развития Глобального договора ООН.

Оглашение победителей состоялось во время онлайн-конференции "Бизнес, который меняет страну".

Молодежное движение ДТЭК было основано в 2018 году в "ДТЭК Энерго".

Сегодня в нем участвует более 1000 человек с 35 предприятий различных бизнесов ДТЭК. Кейс победил по цели устойчивого развития №8 "Достойная работа и экономический рост".

"Быть участником Молодежного движения ДТЭК значит быть в кругу единомышленников и профессионалов, объединенных одной целью и мечтой; иметь возможность воплощать идеи, которые меняют компанию, где ты работаешь, свой город, свою страну к лучшему; реализовывать таланты и лидерские качества, учиться новому и развиваться профессионально", - говорит Дмитрий Сахарук, генеральный директор "ДТЭК Энерго".

Главная награда конкурса в номинации "Бизнес, который меняет страну" стала коллективной и присуждена всем компаниям-участникам CSR Ukraine 2020. Таким образом подчеркивается необходимость в консолидации бизнесов для совместных действий для развития страны.