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CSR Ukraine озвучив переможців: молодіжний рух ДТЕК в списку кращих

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 17:42
CSR Ukraine озвучив переможців: молодіжний рух ДТЕК в списку кращих
Фото: молодіжний рух ДТЕК (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

ХI конкурс корпоративної соціальної відповідальності CSR Ukraine назвав кращі проекти в Україні. Серед них - молодіжний рух ДТЕК. Кейси були нагороджені відповідно до Цілей сталого розвитку Глобального договору ООН.

Оголошення переможців відбулося під час онлайн-конференції "Бізнес, який змінює країну".

Молодіжний рух ДТЕК було засновано у 2018 році в "ДТЕК Енерго".

Сьогодні в ньому бере участь понад 1000 осіб з 35 підприємств різних бізнесів ДТЕК. Кейс переміг у напрямку Цілі сталого розвитку №8 "Гідна робота і економічне зростання".

CSR Ukraine озвучив переможців: молодіжний рух ДТЕК в списку кращих

"Бути учасником Молодіжного руху ДТЕК означає бути в колі однодумців і професіоналів, об'єднаних однією метою і мрією; мати можливість втілювати ідеї, які змінюють компанію, де ти працюєш, своє місто, свою країну на краще; реалізовувати таланти і лідерські якості, вчитися новому і розвиватися професійно", - говорить Дмитро Сахарук, генеральний директор "ДТЕК Енерго".

Головна нагорода конкурсу в номінації "Бізнес, який змінює країну" стала колективною і присуджена всім компаніям-учасникам CSR Ukraine 2020. Таким чином підкреслюється необхідність в консолідації бізнесів для спільних дій для розвитку країни.

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