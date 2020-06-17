CША вводят новые санкции против Сирии, под них подпадает Асад и сторонники

В среду, 17 июня, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власть страны вводит новые санкции против Сирии. Они коснутся президента страны Башара Асада и его сторонников.

Об этом Помпео написал в Twitter.

По его словам, санкции вводятся за "жестокие действия против сирийского народа".

"Сегодня мы начинаем последовательную кампанию санкций против режима Асада в соответствии с Законом Цезаря, который разрешает применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режима Асада и его сторонников за их жестокие действия против сирийского народа", - заявил Помпео.

Напомним, по данным Amnesty International, в Сирии правительственные войска совместно с российскими союзниками целенаправленно наносят удары с земли и воздуха по школах и больницах.

Также РБК-Украина писало, что власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллу Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции.

В марте Помпео заявлял, что военные Российской Федерации убили десятки турецких солдат в ходе эскалации в Сирии.