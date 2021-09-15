CША могут передать Украине системы "Железный купол", - Politico

Отмечается, что в версию законопроекта об оборонной политике на 2022 год включили поправку, которая требует от Пентагона представить Конгрессу доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи Украине "существующих систем", которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшем будущем.

"Предложение продать или отправить Киеву новые системы ПВО, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию. Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли", - пишет издание.

Версия законопроекта об обороне на 2022 финансовый год не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине, но по словам сотрудника Конгресса, две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами.

По данным издания, в Вашингтоне и Конгрессе услышали слова министра обороны Украины Андрея Тарана, которые сказал, что хотел бы потратить часть оборонных средств на новые системы противовоздушной обороны, указав, что это может быть и "Железный купол".

Директор программы исследований России в корпорации CNA Майкл Кофман считает, что система может быть неэффективна в Украине. По его словам, эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня.

"Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батареи защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", - сказал Кофман.

Следует отметить, что с момента развертывания в Израиле в 2011 году "Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности в мире.