ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

CША эвакуировали из Кабула 7 тысяч человек

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 19 августа 2021 19:47
CША эвакуировали из Кабула 7 тысяч человек Фото: CША эвакуировали из Кабула 7 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали из Кабула более чем 7 тысяч человек. При этом с конца июля, когда США ускорили выход войск, более 12 тысяч человек смогли покинуть Афганистан с помощью американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, военные эвакуировали американских граждан, сотрудников посольств США и других лиц по согласованию с Госдепартаментом.

"С момента начала эвакуационных операций 14 августа мы перевезли по воздуху примерно 7 тысяч эвакуированных", - заявил заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям США Хэнк Тейлор.

При этом он добавил, что Министерство обороны готово к увеличению пропускной способности и составило соответствующий график вылетов самолетов.

"Мы намерены максимально использовать возможности каждого самолета. Мы ставим людей превыше всего, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать это как можно более безопасно и абсолютно срочно", - отметил Тейлор.

Напомним, талибы активизировали поиски людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину