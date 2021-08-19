CША эвакуировали из Кабула 7 тысяч человек
Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали из Кабула более чем 7 тысяч человек. При этом с конца июля, когда США ускорили выход войск, более 12 тысяч человек смогли покинуть Афганистан с помощью американских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, военные эвакуировали американских граждан, сотрудников посольств США и других лиц по согласованию с Госдепартаментом.
"С момента начала эвакуационных операций 14 августа мы перевезли по воздуху примерно 7 тысяч эвакуированных", - заявил заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям США Хэнк Тейлор.
При этом он добавил, что Министерство обороны готово к увеличению пропускной способности и составило соответствующий график вылетов самолетов.
"Мы намерены максимально использовать возможности каждого самолета. Мы ставим людей превыше всего, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать это как можно более безопасно и абсолютно срочно", - отметил Тейлор.