Цены на железную руду упали более чем на 30% по сравнению с рекордными пиками в мае. По словам аналитиков, падение возможно и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз аналитиков Эрика Хедборда и Ричарда Лу из консалтинговой компании CRU.

"CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться", - заявили они в своем последнем обзоре рынка.

Производители железной руды в Австралии, крупнейшем поставщике для ведущего производителя стали в Китае, изо всех сил пытаются удержать производство на высоком уровне, хотя аналитики говорят, что объемы отгрузки обычно улучшаются в последнем квартале.

Но они исключили падение цен ниже 100 долларов за тонну, сославшись на все еще ограниченный рынок.