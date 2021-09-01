Ціни на залізну руду впали більш ніж на 30% в порівнянні з рекордними піками в травні. За словами аналітиків, падіння можливо і в подальшому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз аналітиків Еріка Хедборда і Річарда Лу з консалтингової компанії CRU.
"CRU прогнозує подальше зниження цін на залізну руду до кінця року, оскільки ми бачимо більш збалансований ринок з китайським попитом, який, ймовірно, стабілізується до кінця року, в той час як морська пропозиція продовжує поліпшуватися", - заявили вони в своєму останньому огляді ринку.
Виробники залізної руди в Австралії, найбільшому постачальнику для провідного виробника сталі в Китаї, з усіх сил намагаються утримати виробництво на високому рівні, хоча аналітики кажуть, що обсяги відвантаження зазвичай поліпшуються в останньому кварталі.
Але вони виключили падіння цін нижче 100 доларів за тонну, пославшись на все ще обмежений ринок.
Нагадаємо, ціна залізної руди росла з листопада 2020 року середину липня 2021 року у зв'язку з швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проектів в КНР.
На сьогодні світові ціни на залізну руду стійко увійшли в спадний тренд. Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм урядових обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в липні скоротили імпорт залізної руди на 21,4%, в червні імпорт був скорочений на 12%.
Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку складуть в середньому 3,6% в період з 2 021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.
Як заявляв екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу 2020 року.