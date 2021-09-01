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CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду

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Киев, Среда 01 сентября 2021 16:35
CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду Фото: CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду (flickr)
Автор: Наталия Гурковская

Цены на железную руду упали более чем на 30% по сравнению с рекордными пиками в мае. По словам аналитиков, падение возможно и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз аналитиков Эрика Хедборда и Ричарда Лу из консалтинговой компании CRU.

"CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться", - заявили они в своем последнем обзоре рынка.

Производители железной руды в Австралии, крупнейшем поставщике для ведущего производителя стали в Китае, изо всех сил пытаются удержать производство на высоком уровне, хотя аналитики говорят, что объемы отгрузки обычно улучшаются в последнем квартале.

Но они исключили падение цен ниже 100 долларов за тонну, сославшись на все еще ограниченный рынок.

Напомним, цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.

На сегодня мировые цены на железную руду устойчиво вошли в нисходящий тренд. Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.

Как заявлял экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк рост мировых цен на сырье помог Украине выдержать экономический кризис 2020 года.

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