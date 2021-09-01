Ціни на залізну руду впали більш ніж на 30% в порівнянні з рекордними піками в травні. За словами аналітиків, падіння можливо і в подальшому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз аналітиків Еріка Хедборда і Річарда Лу з консалтингової компанії CRU.

"CRU прогнозує подальше зниження цін на залізну руду до кінця року, оскільки ми бачимо більш збалансований ринок з китайським попитом, який, ймовірно, стабілізується до кінця року, в той час як морська пропозиція продовжує поліпшуватися", - заявили вони в своєму останньому огляді ринку.

Виробники залізної руди в Австралії, найбільшому постачальнику для провідного виробника сталі в Китаї, з усіх сил намагаються утримати виробництво на високому рівні, хоча аналітики кажуть, що обсяги відвантаження зазвичай поліпшуються в останньому кварталі.

Але вони виключили падіння цін нижче 100 доларів за тонну, пославшись на все ще обмежений ринок.