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В Crown Agents рассказали детали контракта с Минздравом по закупке вакцин

Лондон, Суббота 16 января 2021 19:59
В Crown Agents рассказали детали контракта с Минздравом по закупке вакцин
Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Посредник Crown Agents, который будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса для Минздрава Украины, рассказал некоторые условия соглашения. Они касаются оплаты услуг.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-релиз компании.

В нем сказано, что Минздрав оплатит услуги компании после выполнения всего контракта. Сумма, переведенная правительством, должна будет покрыть все операционные расходы.

В Crown Agents отметили, что сейчас компания работает по поставкам вакцины от коронавируса на британские заморские территории, а потому уже имеет опыт перевозки вакцины от коронавируса с учетом специальных условий для доставки и хранения.

Ранее сообщалось, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин. По его словам, компания берет около 2% от стоимости. Эта оплата касается обеспечения логистики - транспортировки в сверхнизких температурах.

Напомним, на этой неделе Кабмин на внеочередном заседании утвердил Crown Agents компанией, которая будет заниматься закупками ванкцин от коронавируса для Украины. Ранее этим вопросом занимались "Медзакупки".

Ранее источник сообщал РБК-Украина, что услуги Crown Agents стоят в среднем 5% от суммы контракта.

Отметим, британская компания Crown Agents работает в Украине более 10 лет, сотрудничает с Минфином, Минэкономики, Минздравом, АМКУ.

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