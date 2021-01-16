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В Crown Agents розповіли деталі контракту з МОЗ щодо закупівлі вакцин

Лондон, Субота 16 січня 2021 19:59
В Crown Agents розповіли деталі контракту з МОЗ щодо закупівлі вакцин
Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Посередник Crown Agents, який буде займатися закупівлею вакцин від коронавіруса МОЗ України, розповів деякі умови угоди. Вони стосуються оплати послуг.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-реліз компанії.

У ньому сказано, що МОЗ оплатить послуги компанії після виконання всього контракту. Сума, перекладена урядом, має покрити всі операційні витрати.

В Crown Agents зазначили, що зараз компанія працює з постачання вакцини від коронавіруса на британські заморські території, а тому вже має досвід перевезення вакцини від коронавіруса з урахуванням спеціальних умов для доставки і зберігання.

Раніше повідомлялося, що глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав вартість послуг Crown Agents по закупівлі вакцин. За його словами, компанія бере близько 2% від вартості. Ця оплата стосується забезпечення логістики - транспортування в наднизьких температурах.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабмін на позачерговому засіданні затвердив Crown Agents компанією, яка буде займатися закупівлями ванкцин від коронавіруса для України. Раніше цим питанням займалися "Медзакупки".

Раніше джерело повідомило РБК-Україна, що послуги Crown Agents коштують в середньому 5% від суми контракту.

Зазначимо, британська компанія Crown Agents працює в Україні понад 10 років, співпрацює з Мінфіном, Мінекономіки, МОЗ, АМКУ.

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