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Кабмин установил нового поставщика вакцин для Украины. Степанов назвал причину

Киев, Пятница 15 января 2021 12:53
Кабмин установил нового поставщика вакцин для Украины. Степанов назвал причину
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины установил британскую компанию Crown Agents новым поставщиком вакцин от коронавируса для страны. Это решение приняли вчера.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, компания будет иметь полномочия, в частности, на заключение контрактов в соответствии с предварительно проведенными Министерством здравоохранения, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов.

"На внеочередном заседании Кабинет министров Украины установил, что закупка вакцин от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents", - сообщил он.

Министр пояснил, почему закупку вакцин изменили на Crown Agents с ГП "Медицинские закупки". Он считает, что работа предприятия является неэффективной.

"С 483 позиций, которые они должны были закупить в 2020 году, 108 позиции не были закуплены - это более 20% провалившихся закупок", - рассказал Степанов.

Еще одной причиной смены оператора поставок вакцин, по словам Степанова, является непрофессиональное поведение ГП "Медицинские закупки".

Напомним, РБК-Украина писало, что Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам. Услуги посредника могут стоить Украине в среднем 5% от суммы контракта.

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