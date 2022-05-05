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Credit Suisse заморозил попавших под санкции россиян на 10,6 млрд долларов

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Украина, Четверг 05 мая 2022 13:42
Credit Suisse заморозил попавших под санкции россиян на 10,6 млрд долларов Фото: Credit Suisse заморозил 10,6 млрд долларов грязных денег русских олигархов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Credit Suisse заморозил активы состоятельных клиентов на сумму 10,4 млрд швейцарских франков (10,63 млрд долларов) в первом квартале 2022 года. Это было сделано в рамках санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В 1 квартале 2022 года активы под управлением на сумму 10,4 млрд швейцарских франков были переклассифицированы в активы под арестом из-за наложенных санкций", - говорится в сообщении Credit Suisse.

Банк также сообщил, что российские клиенты в настоящее время владеют менее чем 4% активов в его бизнесе по управлению активами.

На прошлой неделе Credit Suisse сообщил об убытках в размере 206 млн франков, связанных с войной России против Украины.

Credit Suisse прекратил вести новый бизнес в России после вторжения в Украину 24 февраля, говорится во внутреннем документе швейцарского банка от 28 марта.

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