Credit Suisse заморозив росіян, що потрапили під санкції, на 10,6 млрд доларів

Credit Suisse заморозив активи заможних клієнтів на суму 10,4 млрд швейцарських франків (10,63 млрд доларів) у першому кварталі 2022 року. Це було зроблено в рамках санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У 1 кварталі 2022 року активи під управлінням на суму 10,4 млрд швейцарських франків були перекласифіковані в активи під арештом через накладені санкції",-йдеться в повідомленні Credit Suisse.

Банк також повідомив, що російські клієнти в даний час володіють менш ніж 4% активів в його бізнесі з управління активами.

Минулого тижня Credit Suisse повідомив про збитки у розмірі 206 млн франків, пов'язані з війною Росії проти України.

Credit Suisse припинив вести новий бізнес в Росії після вторгнення в Україну 24 лютого, йдеться у внутрішньому документі швейцарського банку від 28 березня.