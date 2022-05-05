ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Credit Suisse заморозив росіян, що потрапили під санкції, на 10,6 млрд доларів

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 травня 2022 13:42
Credit Suisse заморозив росіян, що потрапили під санкції, на 10,6 млрд доларів Фото: Credit Suisse заморозив 10,6 млрд доларів брудних грошей російських олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Credit Suisse заморозив активи заможних клієнтів на суму 10,4 млрд швейцарських франків (10,63 млрд доларів) у першому кварталі 2022 року. Це було зроблено в рамках санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У 1 кварталі 2022 року активи під управлінням на суму 10,4 млрд швейцарських франків були перекласифіковані в активи під арештом через накладені санкції",-йдеться в повідомленні Credit Suisse.

Банк також повідомив, що російські клієнти в даний час володіють менш ніж 4% активів в його бізнесі з управління активами.

Минулого тижня Credit Suisse повідомив про збитки у розмірі 206 млн франків, пов'язані з війною Росії проти України.

Credit Suisse припинив вести новий бізнес в Росії після вторгнення в Україну 24 лютого, йдеться у внутрішньому документі швейцарського банку від 28 березня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Credit Suisse
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня