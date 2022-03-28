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Credit Suisse отказался обслуживать новых клиентов из России

Фото: Credit Suisse от нового бизнеса в России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швейцарский Credit Suisse отказался вести новый бизнес в России. Решение принято в связи вторжением Москвы в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно внутреннему документу, Credit Suisse стремится сократить свои деловые контакты с Россией, помогая клиентам ограничить их собственное присутствие в стране и переводя сотрудников в другие места.

Credit Suisse подтвердил, что примерно 4% активов под управлением его подразделения по управлению активами принадлежат российским клиентам.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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