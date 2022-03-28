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Credit Suisse відмовився обслуговувати нових клієнтів з Росії

Фото: Credit Suisse від нового бізнесу в Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарський Credit Suisse відмовився вести новий бізнес в Росії. Рішення прийнято у зв'язку вторгненням Москви в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з внутрішнім документом, Credit Suisse прагне скоротити свої ділові контакти з Росією, допомагаючи клієнтам обмежити їх власну присутність в країні і переводячи співробітників в інші місця.

Credit Suisse підтвердив, що приблизно 4% активів під управлінням його підрозділу з управління активами належать російським клієнтам.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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