Credit Suisse назвал страны с самым богатым населением

Совокупное богатство населения мира за июль 2018 года - июнь 2019 года выросло на 2,6% до 360 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

По данным банка, более половины всех взрослых во всем мире владеют капиталом менее 10 тыс. долларов, а 1% взрослых являются миллионерами, которые в совокупности владеют 44% мирового богатства.

По данным банка, страны с богатством свыше 100 тыс. долларов расположены в Северной Америке, Западной Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Рейтинг снова возглавила Швейцария (564 тыс. долларов). Далее иду Гонконг (489 тыс. долларов) и Соединенные Штаты (432 тыс долларов).

В первую десятку вошли Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Канада, Дания, Великобритания и Нидерланды с капиталом от 279 до 386 тыс. долларов.

Украина находится в группе стран с уровнем богатства на одного взрослого от 5 до 25 тыс. долларов.

Напомним, Украина находилась в группе бедных стран с уровнем богатства на одного взрослого ниже 5 тыс. долларов рейтинге Credit Suisse за 2018 год.

Напомним, по данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека в Украине во втором квартале 2019 года составил 16083 грн.