CPJ попереджає журналістів про небезпеки в РФ під час висвітлення Чемпіонату світу з футболу

Журналістів попереджають про можливі викрадення цифрових даних під час ЧС-2018 в РФ

Комітет захисту журналістів (CPJ) опублікував попередження для представників ЗМІ щодо небезпек, з якими вони можуть зіштовхнутися під час висвітлення фіналу Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться цього року в Росії. Про йдеться у повідомленні на сайті CPJ.

"Згідно з правилами FIFA для російської влади буде складно ув’язнити окремих репортерів або відмовити у візах для окремих медіа. Але всі, хто висвітлюватиме турнір, можуть опинитися під стеженням. Для журналістів існуватиме ризик насильства, якщо вони захочуть висвітлювати будь-які інші теми, окрім спорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною загрозою для журналістів під час Чемпіонату світу з футболу в Росії залишається небезпека у контексті цифрових технологій, зокрема що стосується потенційного викрадення даних

Також в CPJ порадили журналістам перед від'їздом до Росії зробити певні кроки. Зокрема, радять перевірити свої сторінки у соцмережах аби виявити, чи не могли раніше ці журналісти публікувати матеріали, котрі "засмутили б керівництво Росії". Можливо, варто видалити такі публікації зі свого профілю.

Також варто перевірити безпеку акуантів у соцмережах, почистити інформацію на електронних приладах, котрі будуть використовуватись в Росії. Варто встановити на цих приладах криптографічний захист та не під’єднувати девайси до невідомих комп’ютерів.

Крім того, радять не застосовувати зарядні пристрої запропоновані невідомими особами.

Додамо, що фінальна частина Чемпіонату світу з футболу відбуватиметься з 14 червня до 15 липня в 11 містах Росії.

Нагадаємо, Росія заборонить в'їзд вантажного транспорту, маршрутних і рейсових автобусів з території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в період підготовки і проведення Чемпіонату світу з футболу.