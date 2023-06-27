Covington звернулась до суду для примусового стягнення з Росії 5 млрд доларів на користь "Нафтогазу"

Міжнародна юридична фірма Covington від імені НАК "Нафтогаз України" та ще п’яти компаній групи подала клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало Росію сплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Covington & Burling LLP.

У повідомленні зазначається, що "Нафтогаз" має право вимагати примусового виконання рішення Арбітражного трибуналу в усіх країнах, що підписали так звану "Нью-Йоркську конвенцію" 1958 року про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

"Нафтогаз домагатиметься виконання рішення трибуналу по всьому світу, і це клопотання є лише першим кроком. Компанія має намір використати всі доступні засоби для отримання присуджених коштів, якщо Росія не сплатить їх добровільно", - сказав Девід Пінскі, провідний радник і партнер компанії Covington.

Стягнення компенсації з Росії

Як відомо, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти Російської Федерації на підставі Угоди між Кабінетом міністрів та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій.

"Нафтогаз" просив арбітражний трибунал зобов’язати Російську Федерацію виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, у тому числі за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней Російської Федерації в ході вторгнення та окупації Криму у 2014 році.

Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал прийняв рішення на користь "Нафтогазу".

12 квітня 2023 року трибунал виніс остаточне рішення, яким зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.