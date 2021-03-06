COVID-вакцинація в Україні: щеплені вже понад 15 тисяч осіб
Фото: вакцинація від коронавіруса (прес-служба Київської ОДА)
В Україні за минулу добу прищепили від коронавірусу 3 277 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 15 758 осіб.
Всі щеплені громадяни отримали першу дозу вакцини від COVID. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 220 щеплень;
- Волинська область - 70 щеплень;
- Дніпропетровська область - 310 щеплень;
- Донецька область - 360 щеплень;
- Житомирська область - 40 щеплень;
- Закарпатська область - 40 щеплень;
- Запорізька область - 80 щеплень;
- Івано-Франківська область - 135 щеплень;
- Київська область - 140 щеплень;
- Кіровоградська область - 40 щеплень;
- Луганська область - 163 щеплення;
- Львівська область - 130 щеплень;
- Київ - 100 щеплень;
- Миколаївська область - 40 щеплень;
- Одеська область - 240 щеплень;
- Полтавська область - 80 щеплень;
- Рівненська область - 150 щеплень;
- Сумська область - 60 щеплень;
- Тернопільська область - 260 щеплень;
- Харківська область - 80 щеплень;
- Херсонська область - 90 щеплень;
- Хмельницька область - 50 щеплень;
- Чернівецька область - 110 щеплень;
- Чернігівська область - 30 щеплень;
- Черкаська область - 259 щеплень
За вчора найбільше щеплень зробили в Донецькій області (360). Найбільше щеплень з початку вакцинації провели в Донецькій області (1470), найменше - в Закарпатській області (284).
Нагадаємо, вчора в Україні виявили 9 144 нових випадків коронавірусу. При цьому в дев'яти регіонах понад півтисячі заражень.
Також РБК-Україна писало, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.