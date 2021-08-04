COVID-статистика ухудшается: в Украине 984 новых случая заражения
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки выявили 984 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 572 человека, умерли - 43, а выздоровели - 570 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 22 533 человека, методом ИФА - 8064 лица, экспресс-тестами - 16 845 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 255 345 человек, выздоровели - 2 188 273 лица, летальных случаев - 53 024.