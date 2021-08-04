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COVID-статистика погіршується: в Україні 984 нових випадки зараження

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Київ, Середа 04 серпня 2021 08:17
COVID-статистика погіршується: в Україні 984 нових випадки зараження Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 984 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 572 особи, померли - 43, а одужали - 570 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 533 особи, методом ІФА - 8 064 особи, експрес-тестами - 16 845 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 255 345 осіб, одужали - 2 188 273 особи, летальних випадків - 53 024.

Нагадаємо, у Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу.

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