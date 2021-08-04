COVID-статистика погіршується: в Україні 984 нових випадки зараження
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 984 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 572 особи, померли - 43, а одужали - 570 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 533 особи, методом ІФА - 8 064 особи, експрес-тестами - 16 845 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 255 345 осіб, одужали - 2 188 273 особи, летальних випадків - 53 024.