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COVID стал пандемией бедных стран, - ВОЗ

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Вторник 16 ноября 2021 20:22
COVID стал пандемией бедных стран, - ВОЗ Фото: COVID стал пандемией бедных стран (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что COVID стал пандемией для бедных стран. При этом он добавил, что правительства стран, которые пытаются вакцинировать как можно больше жителей для выхода из пандемии, берут на себя огромный риск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Эта болезнь сейчас в основном поражает бедных людей и бедные страны", - заявил представитель ВОЗ.

Набарро сказал, что богатые страны, которые пытаются "вакцинировать население от активной пандемии", идут на огромную авантюру, заявив, что одна из проблем заключается в появлении новых разновидностей, которые могут уклониться от существующих вакцин, а другая - в том, что население может не захотеть подчиняться, если будут вновь введены такие меры, как ношение масок и социальное дистанцирование.

"Если будет происходить скупка вакцин для ревакцинации, это приведет к глобальным последствиям, которые действительно будут весьма экстремальными, и все должны это знать", - подчеркнул Набарро.

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