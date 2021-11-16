ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

COVID став пандемією бідних країн, - ВООЗ

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 20:22
COVID став пандемією бідних країн, - ВООЗ Фото: COVID став пандемією бідних країн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що COVID став пандемією для бідних країн. При цьому він додав, що уряди країн, які намагаються вакцинувати якомога більше жителів для виходу з пандемії, беруть на себе величезний ризик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ця хвороба зараз в основному вражає бідних людей і бідні країни", - заявив представник ВООЗ.

Набарро сказав, що багаті країни, які намагаються "вакцинувати населення від активної пандемії", йдуть на велику авантюру, заявивши, що одна з проблем полягає в появі нових різновидів, які можуть ухилитися від існуючих вакцин, а інша - в тому, що населення може не захотіти підкорятися, якщо будуть знову введені такі заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання.

"Якщо буде відбуватися скупка вакцин для ревакцинації, це призведе до глобальних наслідків, які дійсно будуть вельми екстремальними, і всі повинні це знати", - підкреслив Набарро.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус Пандемія коронавірусу
NEWS
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів