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COVID-сертификаты о вакцинации - коллективный инструмент достижения личной свободы, - ВОЗ

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Женева, Четверг 04 ноября 2021 15:23
COVID-сертификаты о вакцинации - коллективный инструмент достижения личной свободы, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

COVID-сертификаты о вакцинации не ограничивают свободу людей. Наоборот, эти документы являются коллективным инструментом ее достижения.

Об этом заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Профилактические меры не лишают людей свободы, они ее обеспечивают", - цитирует издание представителя Всемирной организации здравоохранения.

Клюге добавил, что COVID-пропуски, подтверждающие вакцинацию против коронавируса, следует рассматривать как коллективный инструмент достижения личной свободы.

Он подчеркнул, что при правильном и последовательном применении превентивных мер позволит людям жить дальше, а не умирать от последствий инфекции.

Напомним, ранее Клюге заявил, что заболеваемость коронавирусом в Европе приближается к рекордным показателям.

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