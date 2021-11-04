COVID-сертифікати про вакцинацію - колективний інструмент досягнення особистої свободи, - ВООЗ
COVID-сертифікати про вакцинацію не обмежують свободу людей. Навпаки, ці документи є колективним інструментом її досягнення.
Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Профілактичні заходи не позбавляють людей свободи, вони її забезпечують", - цитує видання представника Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Клюге додав, що COVID-пропуски, що підтверджують вакцинацію проти коронавірусу, слід розглядати як колективний інструмент досягнення особистої свободи.
Він підкреслив, що при правильному і послідовному застосуванні превентивних заходів дозволить людям жити далі, а не вмирати від наслідків інфекції.
Нагадаємо, раніше Клюге заявив, що захворюваність коронавірусом в Європі наближається до рекордних показників.