ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-сертификаты в Украине: какой срок действия документа и когда его нужно менять

Новина українською →
Украина, Четверг 09 сентября 2021 13:13
COVID-сертификаты в Украине: какой срок действия документа и когда его нужно менять Фото: в Минздраве рассказали о сроке действия COVID-сертификатов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Полностью вакцинированные украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививания. Однако документ необходимо будет менять на новый через некоторое время - это касается и внутреннего и международного сертификата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", - сказал Кузин.

Напомним, в Украине завершили бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дия", сгенерировать цифровой сертификат может каждый вакцинированный украинец.

Ранее РБК-Украина писало, что сертификат можно будет получить в бумажной или цифровой форме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцина от коронавируса
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине