COVID-сертификаты в Украине: какой срок действия документа и когда его нужно менять

Полностью вакцинированные украинцы могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививания. Однако документ необходимо будет менять на новый через некоторое время - это касается и внутреннего и международного сертификата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.