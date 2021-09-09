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COVID-сертифікати в Україні: який термін дії документа та коли його потрібно змінювати

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 13:13
COVID-сертифікати в Україні: який термін дії документа та коли його потрібно змінювати Фото: у МОЗ розповіли про термін дії COVID-сертифікатів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Однак документ необхідно буде змінювати на новий через деякий час - це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифіката.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", - сказав Кузін.

Нагадаємо, в Україні завершили бета-тестування сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія", згенерувати цифровий сертифікат в "Дії" може кожен вакцинований українець.

Раніше РБК-Україна писало, що сертифікат можна буде отримати у паперовій або цифровій формі.

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