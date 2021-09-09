COVID-сертифікати в Україні: який термін дії документа та коли його потрібно змінювати

Повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Однак документ необхідно буде змінювати на новий через деякий час - це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифіката.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.