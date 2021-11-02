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COVID-сертифікат в "Дії" тепер можна отримати з паспортом-книжечкою

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Вівторок 02 листопада 2021 23:09
COVID-сертифікат в "Дії" тепер можна отримати з паспортом-книжечкою Фото: оформити COVID-сертифікат в "ДІЕ" зможуть і власники старих паспортів (diia.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

COVID-сертифікат в додатку "Дія" тепер можна отримати з паспортом-книжечкою. Ця послуга буде особливо корисна для тих громадян України, у яких немає жодного біометричного паспорта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Дія".

Бажаючі скористатися послугою повинні оновити додаток "Дія" до останньої версії в AppStore, Google Play або App Gallery.

Для того, щоб згенерувати сертифікат з паспортом-книжечкою в додатку "Дія" необхідно:

  • Авторизуватися через BankID.
  • Натиснути "Послуги" і вибрати в меню "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат".
  • Поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) в додаток "Дія".

При цьому паспорт-книжечка не буде відображатися серед документів користувача в додатку, оскільки цифровим паспортом може бути тільки ID-карта або біометричний закордонний паспорт.

Раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації анонсувало оформлення COVID-сертифікатів в " ДІЕ " для власників старих паспортів.

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