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Оформить COVID-сертификат в "Дие" смогут и владельцы старых паспортов, - Минцифры

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 15:40
Оформить COVID-сертификат в "Дие" смогут и владельцы старых паспортов, - Минцифры Фото: оформить COVID-сертификат в "Дие" смогут и обладатели старых паспортов (diia.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В портале "Дия" смогут оформить COVID-сертификат владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство. Это станет доступно в ближайшее время.

Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дия" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы видов на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Выскуб.

На портале "Дия" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты.

Также до конца недели будет добавлен небиометрический вид на жительство, который выдавался до 2018 года.

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