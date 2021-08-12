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Когда COVID-сертификат в "Дие" получат владельцы Android: ответ Минцифры

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Украина, Четверг 12 августа 2021 15:56
Когда COVID-сертификат в "Дие" получат владельцы Android: ответ Минцифры Фото: когда владельцы Android получат COVID-сертификат в "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские пользователи смартфонов с Android до сих пор не получили доступа к бета-тесту COVID-сертификата в приложении "Дия". Задержка возникла из-за согласования с Google.

Об этом РБК-Украина сказали в поддержке сервиса "Дия".

"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market", - заявили в сервисе.

После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android. Точных сроков пока не называют.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало еще 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

Добавим, украинский COVID-сертификат в "Дия" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.

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