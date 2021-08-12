Когда COVID-сертификат в "Дие" получат владельцы Android: ответ Минцифры
Украинские пользователи смартфонов с Android до сих пор не получили доступа к бета-тесту COVID-сертификата в приложении "Дия". Задержка возникла из-за согласования с Google.
Об этом РБК-Украина сказали в поддержке сервиса "Дия".
"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market", - заявили в сервисе.
После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android. Точных сроков пока не называют.
Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало еще 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.
Добавим, украинский COVID-сертификат в "Дия" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.