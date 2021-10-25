COVID в "красной" Херсонской области: запасов кислорода в больницах хватит на трое суток

Херсонская область находится в "красной" зоне карантина. В области сложная ситуация с медицинским кислородом, его хватит на трое суток.

Об этом заявил заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию брифинга .

Он сообщил, что за сутки используется почти 15 тонн кислорода.

"В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом - она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - отметил Якименко.

Утром во время селекторного совещания он назвал ситуацию с кислородом критической и призвал глав районов и тергромад приобщиться к решению этого вопроса в своих больницах.

Ситуация с коронавирусом в Херсонской области

В течение выходных в области зафиксировано 2005 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Херсонской области уже почти 58 800 подтвержденных случаев коронавируса. Из них: 41 тысяча человек выздоровели; почти 16 тысяч человек инфицированные; 1 790 человек умерли.