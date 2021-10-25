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COVID у "червоній" Херсонській області: запасів кисню у лікарнях вистачить на три доби

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Херсон, Понеділок 25 жовтня 2021 14:28
COVID у "червоній" Херсонській області: запасів кисню у лікарнях вистачить на три доби Фото: запасів кисню у лікарнях Херсонської області вистачить на три доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Херсонська область перебуває в "червоній" зоні карантину. В області складна ситуація з медичним киснем, його вистачить на три доби.

Про це заявив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

Він повідомив, що на добу використовується майже 15 тонн кисню.

"На даний час дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає", - зазначив Якименко.

Зранку під час селекторної наради він назвав ситуацію з киснем критичною і закликав голів районів та тергромад долучитися до вирішення цього питання у своїх лікарнях.

Ситуація з коронавірусом в Херсонській області

Протягом вихідних в області зафіксовано 2005 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Херсонській області вже майже 58 800 підтверджених випадків коронавірусу. З них: 41 тисяча людей одужали; майже 16 тисяч людей інфіковані; 1 790 людей померли.

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Коронавірус Херсонская область
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