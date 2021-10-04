Когда COVID-больного нужно госпитализировать: критерии Минздрава

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:
Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.
В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.