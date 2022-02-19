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COVID-19 продолжает создавать значительный риск: Байден продлил режим ЧС в США

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Вашингтон, Суббота 19 февраля 2022 08:26
COVID-19 продолжает создавать значительный риск: Байден продлил режим ЧС в США Фото: Джо Байден продлевает режим ЧС в США (https://www.gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

В письме к спикеру палаты представителей США и главе Сената Джо Байден выступил с инициативой о продлении режима ЧС связанного с пандемией COVID-19. Он отметил, что пандемия продолжает создавать значительный риск для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В пятницу, 18 февраля, Джо Байден объявил о продлении режима ЧС, действующего с марта 2020 года. С этой инициативой он обратился в письме к спикеру палаты представителей и главе Сената.

"Необходимость в продлении режима чрезвычайной ситуации сохраняется. Пандемия COVID-19 продолжает создавать значительный риск для здоровья и безопасности населения страны. Более 900 тысяч человек в нашей стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу и реагирование на COVID-19 с использованием всех возможностей и потенциала федерального правительства." - заявил президент США.

Режим ЧС был бы автоматически отменен, если бы в течение 90 дней до даты её годовщины, Байден не направил в Конгресс уведомление о его продлении.

Отметим, что ВОЗ анонсировала паузу в заболеваниях в европейских странах.

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