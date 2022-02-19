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COVID-19 продовжує створювати значний ризик: Байден продовжив режим НС в США

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Вашингтон, Субота 19 лютого 2022 08:26
COVID-19 продовжує створювати значний ризик: Байден продовжив режим НС в США Фото: Джо Байден продовжує режим НС в США (https://www.gettyimages.com)
Автор: RBC.UA

У листі до спікера палати представників США і глави Сенату Джо Байден виступив з ініціативою про продовження режиму НС пов'язаного з пандемією COVID-19. Він зазначив, що пандемія продовжує створювати значний ризик для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У п'ятницю, 18 лютого, Джо Байден оголосив про продовження режиму НС, що діє з березня 2020 року. З цією ініціативою він звернувся в листі до спікера палати представників і глави сенату.

"Необхідність у продовженні режиму надзвичайної ситуації зберігається. Пандемія COVID-19 продовжує створювати значний ризик для здоров'я і безпеки населення країни. Понад 900 тисяч людей в нашій країні загинули від цієї хвороби, і вкрай важливо продовжувати боротьбу і реагування на COVID-19 з використанням всіх можливостей і потенціалу федерального уряду."- заявив президент США.

Режим НС був би автоматично скасований, якби протягом 90 днів до дати її річниці, Байден не направив до Конгресу повідомлення про його продовження.

Відзначимо, що ВООЗ анонсувала паузу в європейських країнах.

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