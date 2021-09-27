COVAX планирует изменить правила распределения вакцин в мире

Глобальная инициатива COVAX, которая обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам против коронавируса в мире, рассматривает возможность изменения правил распределения препаратов. Причиной тому стало то, что Британия прививала почти половину населения, в то время, как в Ботсване (Южная Африка) не было введено ни одной вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечено, что в марте Великобритания стала лидером в мире по показателям COVID-вакцинации.

Тогда COVAX выделил стране более полумиллиона доз из своих запасов, а Ботсване, которая не начала иммунизации, было назначено 20 тысяч доз с той же миллионной партии мРНК-вакцин Pfizer.



Поэтому COVAX планирует пересмотреть методологию распределения вакцин на основе уже иммунизированного населения, в том числе препаратами, приобретенными непосредственно у производителей лекарств, в соответствии с внутренним документом Gavi (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Указано, что данное предложение будет обсуждаться на заседании правления Gavi во вторник, 28 сентября и изменение уже может быть принято в четвертом квартале этого года.

