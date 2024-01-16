Cosmolot передав штурмову зброю ЗСУ на 6 млн гривень

DShKM - модернізована вдосконалена версія переносної транспортної зброї для піхоти, що виробляється у Словаччині. Bren2 - відома марка стрілецької зброї чеського холдингу Česká Zbrojovka a.s.

Стрілецька летальна зброя була виготовлена словацькими компаніями ZTS та DefTech та передана розвідувальному батальйону.

"Cosmolot - компанія, яка постійно нас підтримує. Це компанія, яка безпосередньо допомагає зброєю бійцям на нулі. У сучасній війні велике значення має дистанція враження. І мої побратими підтвердять, що наявність такого кулемету для будь-якої роти, взводу, підрозділу - це великий плюс у бойових операціях", - військовослужбовець, старший лейтенант.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України допомога компанії COSMOLOT ЗСУ та країні склала вже понад 130 млн грн.

Крім того, компанія ініціювала створення miltech-проєкту Brave Inventors для забезпечення фронту новими розробками та розвитку українських винаходів. Зараз на платформі представлено понад 150 військових винаходів.

"З перших днів війни і по сьогодні ми підтримуємо ЗСУ. І не зупинимося робити це до самої перемоги. Cosmolot, як суто український бізнес, буде продовжувати надавати посильну допомогу фронту та сприяти звільненню України від загарбників", - повідомили у прес-службі компанії Cosmolot.