Cosmolot передал штурмовое оружие ВСУ на 6 млн гривен

DShKM – модернизированная усовершенствованная версия переносного транспортного оружия для пехоты, производимой в Словакии. Bren2 – известная марка стрелкового оружия чешского холдинга.

Стрелковое летальное оружие было изготовлено словацкими компаниями ZTS и DefTech и передано разведывательному батальону.

"Cosmolot – компания, которая постоянно нас поддерживает. Это компания, которая непосредственно помогает оружием бойцам на нуле. В современной войне большое значение имеет дистанция впечатления. И мои собратья подтвердят, что наличие такого пулемета для любой роты, взвода, подразделения – это большой плюс в боевых операциях", - военнослужащий, старший лейтенант.

С начала полномасштабной войны России против Украины помощь компании COSMOLOT ВСУ и стране составила уже более 130 млн. грн.

Кроме того, компания инициировала создание miltech-проекта Brave Inventors для обеспечения фронта новыми разработками и развитием украинских изобретений. В настоящее время на платформе представлено более 150 военных изобретений.

"С первых дней войны и по сегодняшний день мы поддерживаем ВСУ. И не остановимся делать это до самой победы. Cosmolot, как сугубо украинский бизнес, будет продолжать оказывать посильную помощь фронту и способствовать освобождению Украины от захватчиков", - сообщили в пресс-службе компании Cosmolot. .