Corum Ахметова перенесла производство на западную Украину

"В качестве примеров успешно проведенных мероприятий по релокации следует отметить машиностроительную компанию Corum Group, которая одной из первых решила перенести производство на площадки машиностроительных заводов в Хмельницком и на Волыни", - сообщили в комитете.

В рамках релокации переезжают во Львовскую область и два крупных машиностроительных предприятия. Это, в частности, ООО "Ветропарки Украины" группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", которое занимается проектированием, монтажом ветроустановок, генерирует электроэнергию.

В комитете отметили, что Львовская область на сегодня является лидером по количеству предприятий, переехавших из других областей страны. По информации Фонда государственного имущества Украины, в область релокировать 92 предприятия, из них 38 возобновили работу, а еще 50 вскоре должны были завершить переезд.

Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации тысячи предприятий и предпринимателей прекратили свою деятельность, а государство с частным бизнесом понесло убытки на сотни миллиардов гривен, отметили в заявлении комитета.