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Corum Ахметова перенесла виробництво на західну Україну

Фото: Corum Ахметова перенесла виробництво на західну Україну (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу ДТЕК Ріната Ахметова, однією з перших успішно перенесла виробничі потужності з регіонів, де сьогодні тривають бойові дії, і відновила роботу в Хмельницькій і Волинській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету Верховної ради з питань економічного розвитку.

"В якості прикладів успішно проведених заходів з релокації слід відмітити машинобудівну компанію Corum Group, яка одною з перших вирішила перенести виробництво на майданчики машинобудівних заводів у Хмельницькому та на Волині", - повідомили в комітеті.

У рамках релокації переїжджають у Львівську область і два великі машинобудівні підприємства. Це, зокрема, ТОВ "Вітропарки України" групи компаній ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", яке займається проектуванням, монтажем вітроустановок, генерує електроенергію.

В комітеті зазначили, що Львівська область на сьогодні є лідером за кількістю підприємств, що переїхали з інших областей країни. За інформацією Фонду державного майна України, в область релокували 92 підприємства, з них 38 відновили роботу, а ще 50 незабаром мали завершити переїзд.

Через збройну агресію Російської Федерації тисячі підприємств та підприємців припинили свою діяльність, а держава з приватним бізнесом зазнала збитків на сотні мільярдів гривень, зазначили в заяві комітету.

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Рінат АхметовЗахідна Україна