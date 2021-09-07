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После CoronaVac женщины более защищены от тяжелого "Дельта"-штамма, чем мужчины, - ученые

Автор: Илона Свиридова

Исследователи из медицинского университета (провинция Цзянсу, Восточный Китай) сравнили риски заражения "Дельта"-штаммом среди полностью вакцинированных препаратом CoronaVac. Защита от тяжелого течения COVID-19 формировалась у женщин на 100%, в то время как у мужчин - на 81%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного исследования, опубликованные на портале MedRxiv.

По данным портала, исследование проводилось среди 476 госпитализированных с "Дельта"-штаммом людей в возрасте от 18 лет.

Так, после поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания у пациентов, которые получили две дозы вакцины CoronaVac (полностью вакцинированных), риск перехода в тяжелую стадию снизился на 88%.

А из общего количества людей - 42 пациента тяжело переносили заболевания.

Однако этот защитный эффект не наблюдался у пациентов, получивших только одну дозу вакцины, кроме того, на иммунитет влияли и сопутствующие заболевания пациентов.

Указано, что болезнь легко перенесли 157 пациентов (36%) невакцинированных, 92 (21%) частично вакцинированных и 185 (43%) полностью вакцинированных.

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