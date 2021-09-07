Після CoronaVac жінки більш захищені від тяжкого "Дельта"-штаму, аніж чоловіки, - вчені

За даними порталу, дослідження проводилося серед 476 госпіталізованих з "Дельта"-штамом людей віком від 18 років.

Так, після поправки на вік, стать і супутні захворювання у пацієнтів, які отримали дві дози вакцини CoronaVac (повністю вакцинованих), ризик переходу в важку стадію знизився на 88%.

А із загальної кількості людей - 42 пацієнти тяжко переносили захворювання.

Однак цей захисний ефект не спостерігався у пацієнтів, які отримали тільки одну дозу вакцини, крім того, на імунітет впливали й супутні захворювання пацієнтів.

Вказано, що хворобу легко перенесли 157 пацієнтів (36%) невакцинованих, 92 (21%) частково вакцинованих і 185 (43%) повністю вакцинованих.