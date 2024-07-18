Cоратницю Макрона переобрали спікеркою Національної асамблеї Франції

Голосування у французькому парламенті відбувалося у три тури. У третьому турі Брон-Піве здобула необхідну для переобрання відносну більшість голосів.

За посаду спікера боролися шість кандидатів, але до третього туру дійшли троє. Так, у фінальному турі голосування представниця президентської коаліції обійшла кандидата від ультралівих та комуністів Андре Шассеня та представника ультраправих Себастьєна Шеню.

Таким чином, попри те, що президентська коаліція Макрона посіла лише друге місце на парламентських виборах, вона змогла отримати свого спікера в Національних зборах. Наступне питання, яке стоїть перед новим французьким парламентом та Макроном - призначення уряду.

Яель Брон-Піве і Україна

Представниця президентської партії "Відродження" Яель Брон-Піве є прихильницею України. За час свого першого головування у французькому парламенті вона декілька разів відвідувала Україну, зокрема Київ та Одесу.

У березні цього року, коментуючи заяви французького президента, Брон-Піве також не виключала можливості відправки французьких військових в Україну.

"До самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголошувала вона.