Соратницу Макрона переизбрали спикером Национальной ассамблеи Франции

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) переизбрали Яэль Брон-Пиве на должность спикера. Она является соратницей французского президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Голосование во французском парламенте проходило в три тура. В третьем туре Брон-Пиве получило необходимое для переизбрания относительное большинство голосов.
За должность спикера сражались шесть кандидатов, но до третьего тура дошли трое. Так, в финальном туре голосования представительница президентской коалиции обошла кандидата от ультралевых и коммунистов Андре Шассеня и представителя ультраправых Себастьена Шеню.
Таким образом, несмотря на то, что президентская коалиция Макрона заняла только второе место на парламентских выборах, она смогла получить своего спикера в Национальном собрании. Следующий вопрос, который стоит перед новым французским парламентом и Макроном - назначение правительства.
Представительница президентской партии «Возрождение» Яэль Брон-Пиве является сторонницей Украины. За время своего первого председательства во французском парламенте она несколько раз посещала Украину, в частности Киев и Одессу.
В марте этого года, комментируя заявления французского президента, Брон-Пиве также не исключала возможности отправки французских военных в Украину.
"До самой победы ничего не является исключаемым, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - подчеркивала она.
После выборов в Европарламент президент Франции решил распустить парламент, потому что его политическая сила потерпела разгромное поражение, и назначить внеочередные выборы. Так, первый тур состоялся 30 июня, второй - 7 июля.
В первом туре первенство завоевала ультраправая партия "Национальное объединение", вторым шел ультралевый "Новый народный фронт", а коалиция Макрона закрывала тройку. Опросы показывали, что у ультраправых есть шансы получить абсолютное большинство в парламенте.
Но во втором туре неожиданную победу одержал ультралевый "Новый народный фронт", а ультраправые заняли лишь третье место, фактически оставшись за бортом, уступив коалиции Макрона.
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