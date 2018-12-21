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Coral Travel опять подтвердил свое бесспорное лидерство на рынке туристических услуг Украины

Новости » Новости компаний    21.12.2018 - 16:39
Coral Travel опять подтвердил свое бесспорное лидерство на рынке туристических услуг Украины

20 декабря в столичном отеле «InterContinental Kyiv» состоялась церемония вручения премии Кyiv Tourism Awards 2018. Компания Coral Travel победила в номинации «Лучший туристический оператор по выездному туризму».

Coral Travel опять подтвердил свое бесспорное лидерство на рынке туристических услуг Украины

Церемония Кyiv Tourism Awards - мероприятие, инициированное Управлением туризма Департамента экономки и инвестиций, который призван повысить стандарты сервиса, наладить эффективную коммуникацию и взаимодействие с ключевыми субъектами туристического бизнеса столицы для развития Киева как конкурентного европейского города для туриста, отметить лучшие инициативы игроков рынка и продемонстрировать инвестиционный потенциал Киева в туристической сфере. В этом году путем он-лайн голосования туристические компании соревновались в 15 номинациях.

Coral Travel опять подтвердил свое бесспорное лидерство на рынке туристических услуг Украины

Декабрь - время подведения результатов работы за год. Для Coral Travel он был удачным. Премия Кyiv Tourism Awards 2018 - это вторая высокая награда в туристической отрасли, которую получил туроператор в конце 2018. Несколько недель назад компания в третий раз стала победителем престижной всеукраинской премии «Выбор года» и получила знания «Туроператор года».

Эти награды - признание лучших, подтверждение того, что бренд Coral Travel выбрал удачную стратегию, является лидером качества и завоевал сердца покупателей.

Coral Travel опять подтвердил свое бесспорное лидерство на рынке туристических услуг Украины

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