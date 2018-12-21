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Coral Travel знову підтвердив своє безперечне лідерство на ринку туристичних послуг України

Новини » Новини компаній    21.12.2018 - 16:39
Coral Travel знову підтвердив своє безперечне лідерство на ринку туристичних послуг України

20 грудня в столичному готелі «InterContinental Kyiv» відбулася церемонія вручення премії Кyiv Tourism Awards 2018. Компанія Coral Travel перемогла в номінації «Кращий туристичний оператор з виїзного туризму».

Coral Travel знову підтвердив своє безперечне лідерство на ринку туристичних послуг України

Церемонія Кyiv Tourism Awards - захід, ініційований Управлінням туризму Департаменту економки і інвестицій, який покликаний підвищити стандарти сервісу, налагодити ефективну комунікацію і взаємодію з ключовими суб'єктами туристичного бізнесу столиці для розвитку Києва як конкурентного європейського міста для туриста, відзначити кращі ініціативи гравців ринку і продемонструвати інвестиційний потенціал Києва в туристичній сфері. В цьому році шляхом он-лайн голосування туристичні компанії змагалися в 15 номінаціях.

Coral Travel знову підтвердив своє безперечне лідерство на ринку туристичних послуг України

Грудень - час підбиття підсумків роботи за рік. Для Coral Travel він був вдалим. Премія Кyiv Tourism Awards 2018 - це друга висока нагорода в туристичній галузі, яку отримав туроператор в кінці 2018. Кілька тижнів тому компанія втретє стала переможцем престижної всеукраїнської премії «Вибір року» і отримала знання «Туроператор року».

Ці нагороди - визнання кращих, підтвердження того, що бренд Coral Travel вибрав вдалу стратегію, є лідером якості і завоював серця покупців.

Coral Travel знову підтвердив своє безперечне лідерство на ринку туристичних послуг України

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